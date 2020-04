Rusko podle serveru Meduza ruší letecká spojení a uzavírá hranice, a to i pro vlastní občany. Těch je mimo zemi v současnosti asi 30 tisíc. (Meduza)

Mnoho cizinců dnes také čekalo na své odlety z Moskvy. Ruské aerolinky ale značnou část svých dnešních spojení zrušily, kromě vnitrostátních letů se opatření dotklo také linky Aeroflotu do New Yorku. Letoun měl dostat pokyn k návratu k terminálu ve chvíli, kdy byl připraven k odletu, uvádějí uživatelé na Twitteru.