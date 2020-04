Zápisy dětí do mateřských škol se letos v první polovině května budou konat bez přítomnosti dětí. Školky by měly zápisy organizovat tak, aby do nich nemuseli chodit osobně ani rodiče.

Přihlášku by mělo být možné poslat elektronicky nebo poštou. Ve svém opatření kvůli epidemii koronaviru to dnes uvedlo ministerstvo školství. Informaci zveřejnilo na svém webu.

Termín zápisů k předškolnímu vzdělávání se podle ministerstva uskuteční v souladu se zákonem, tedy v období od 2. května do 16. května. Vzhledem k mimořádným vládním opatřením kvůli koronaviru ale podle úřadu situace vyžaduje, aby školky zápisy organizovaly bez přítomnosti dětí a jejich rodičů. Pokud je to možné, měly by podle ministerstva upřednostnit podání přihlášky datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem či poštou. V krajním případě mohou umožnit, aby rodič donesl přihlášku dítěte do školky osobně.

Podobně upravilo letos ministerstvo také zápisy do základních škol, které začaly tento týden a potrvají do 30. dubna. (MŠMT)