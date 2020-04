Ve věku 81 let zemřel americký soulový zpěvák Bill Withers, autor skladeb Ain’t No Sunshine nebo Lean on Me. Withers se začal hudbě věnovat koncem šedesátých let, za své dílo obdržel tři ceny Grammy. Poslední album vydal v roce 1985. Zprávu o úmrtí oznámila Withersova rodina. (AP)

