Na komplikace spojené s onemocněním Covid-19 zemřel ve věku 76 let argentinský komiksový kreslíř Juan Giménez. Proslavil se například ságou Metabaroni, jejíž první díl vznikl v roce 1992. Před šesti lety vyšla také v českém překladu. (Perfil)

Beautiful thing at the end of each day. Today, of course, the great Juan Giménez. RIP.

Wash your hands. pic.twitter.com/AAI8wF9AJk

