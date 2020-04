Do testování vzorků na koronavirus se zapojil i Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, který sídlí v Kamenné na Příbramsku. Denně zpracuje 20 až 25 vzorků odebraných v areálu příbramské nemocnice.

Kromě toho se zabývá také testováním ochranných pomůcek včetně roušek a respirátorů, řekl ČTK ředitel ústavu Tomáš Dropa.

Vzorky z odběrového místa v Příbrami si zpracovává i sama nemocnice, díky ústavu se tak zvýšila celková kapacita testování. „Naši detekční kapacitu nabízíme také ministerstvu vnitra, takže je teoreticky možné, že se na nás budou obracet i hasiči a policie. Bude záležet na tom, jaká bude potřeba,“ uvedl Dropa.

Ústav používá metodu genové identifikace, kterou schválil Státní zdravotní ústav. Musel také nejdříve prokázat svou personální a laboratorní vybavenost. Celkově má kolem 70 pracovníků, testování koronaviru se věnují asi čtyři specialisté. „Není to velký počet, je nás málo, ale je to taková specializace, že potřeba na to nikdy taková nebyla,“ uvedl Dropa.

Poukázal na to, že přístrojové sestavy jsou schopné zpracovávat větší počet vzorků v jednom kroku. „Spíš je to o tom, jak nastavit systém odběrů, detekce a rychlého oznamování výsledků. Navíc se střídáme s nemocnicí, takže kapacita je vlastně dvojnásobná, když takhle spolupracujeme,“ řekl Dropa.

Ústav kvůli koronavirovým opatřením omezil dozorovou a inspekční činnost, protože se zastavila řada podniků a inspektoři jsou doma. Ve výzkumných úkolech ale pokračuje, jedním z nich je testování ochranných prostředků všech typů, tedy i roušek, respirátorů nebo dalších jednoduchých pomůcek. „Jsme schopni to otestovat, takže zjistíme ochrannou účinnost nebo velikost záchytu,“ uvedl Dropa.

Například ze zásilky pomůcek z Číny zatím ústav nic netestoval. „Měli jsme nějaké roušky od privátních firem. Tam to dopadlo různě podle toho, jaký použily materiál. Byly tam i materiály, které nevyhovovaly,“ řekl Dropa. V takovém případě by výrobek by neměl dostat certifikaci. Odborníci zkoušejí i celé komplety, jako jsou třeba těžké protichemické obleky. (ČTK)