Maďarsko se připojilo k prohlášení evropských států, které kritizují uzurpaci moci v době epidemie. Právě na kroky maďarské vlády země v prohlášení nejspíš reagovaly. „Prohlášení se bez nás zdálo být tak prázdné,“ uvedla na Twitteru maďarská ministryně spravedlnosti Judit Varga.

„Mimořádná opatření by měla být omezena na to, co je skutečně nezbytné a měla by být přiměřená situaci,“ uvedla ministryně v prohlášení na webu maďarské vlády.

Prohlášení původně třinácti zemí následovalo poté, co maďarský parlament schválil zákon, který dal premiéru Viktoru Orbánovi časově neomezenou možnost vládnout pomocí dekretů a umožnil potrestat až pěti lety vězení šiřitele toho, co bude označeno za poplašnou informaci. Maďarsko nicméně v prohlášení evropských zemí není nikde explicitně jmenováno.

Česko se k dokumentu zatím nepřipojilo, vláda nicméně na svých webových stránkách zveřejnila dokument, ve kterém vyzývá nejen k dodržování demokratických principů, ale také k soudržnosti mezi jednotlivými státy Evropské unie.