Americká studentka Ashley Lawrencová vyvinula roušky pro neslyšící. Ti k dorozumívání používají i odezírání ze rtů, o něž zakrytím tváře přišli. Do prostoru pro ústa proto dala průhledný štít. (CBS)

College student sews face masks designed for the deaf and hard of hearing community https://t.co/9sh8hf4TMR pic.twitter.com/LLzlpFYxRP

— CBS News (@CBSNews) April 3, 2020