Porota mezinárodní Bookerovy ceny zveřejnila jména šestice autorů, kteří se dostali do užšího výběru nominovaných. Jsou mezi nimi zástupci Íránu, Argentiny, Mexika, Japonska, Německa a Nizozemska. Vítěz bude vybrán 19. května.

Mezinárodní Bookerova cena se uděluje za knihu přeloženou do angličtiny a vydanou v Británii či v Irsku. Poprvé byla ještě jako Man Bookerova cena udělena v roce 2005. Doprovází ji odměna ve výši 50 000 liber (téměř 1,6 milionu korun), která se rovným dílem rozděluje mezi autora a překladatele.

Na letošním užším seznamu je kniha Íránky Šokúfe Azarové o situaci v Íránu po islámské revoluci v roce 1979, která vyšla pod anglickým názvem The Enlightenment of the Greengage Tree.

Dvě naděje na ocenění má latinskoamerická literatura. Argentinka Gabriela Cabezónová Cámaraová byla nominována za anglický překlad její knihy The Adventures of China Iron, Mexičanka Fernanda Melchorová za román Hurricane Season. Východní Asii zastupuje na shortlistu Joko Ogawaová s knihou The Memory Police.

Dvě nominace mají také zástupci evropské literatury. Německo-rakouský spisovatel Daniel Kehlmann se na užším seznamu nominovaných ocitl díky románu Tyll, ve kterém ožívá postava kejklíře Tylla Ulenspiegela. Osmadvacetiletá Nizozemka Marieke Lucas Rijneveldová, která se sama identifikuje jako žena i muž, se na shortlist probojovala s knihou, která se v anglickém překladu jmenuje The Discomfort of Evening.

V loňském roce prestižní cenu získal překlad románu ománské autorky Džúchy Hársíové. (ČTK)