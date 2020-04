Premiér Andrej Babiš souhlasí s prodloužením současného nouzového stavu do 30. dubna. Řekl to České televizi (ČT). Tento termín chtějí podpořit i komunisté a Piráti. Vláda původně chtěla nouzový stav prodloužit o 30 dní, tedy do 11. května.