Lidé si mohou doma vyrobit filtr do roušky, který bude mít antivirotické účinky. Český návod připravil a zveřejnil Stanislav Polzer, akademický pracovník z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

„Protože nějaké podstatné ochrany se nám stále nedostává, tak si ji musíme opět vyrobit sami. Naštěstí to jde,“ napsal Polzer na svém Facebooku s odkazem na článek z časopisu Nature.

„Autoři daného článku přišli na to, že když svůj filtr do roušky vymácháte v silném roztoku obyčejné kuchyňské soli, tak z toho uděláte skvělou proti virovou ochranu. Filtrace virů je cca 40 až 70 % ještě po 24h (na začátku 85 %) ale hlavně, ani proniklé viry chřipky nebyly již schopné vyvolat nemoc! A dále na tom filtru do pěti minut je zabito 99.9 % virů a do hodiny všechny,“ tvrdí Polzer.

Návod popsal takto:

„1) Rozpárejte jednorázovou chirurgickou roušku a vyjměte z ní prostřední vrstvu. Kdo nemá, použijte nějakou umělou tkaninu, např. netkanou textilii na zahrádky apod.

2) Připravte si 300 g soli a velkou kuchyňskou lžičku pracího prášku nebo jaru. V článku byl použit polysorbát 20, ale ten asi nikdo v poličce nemá. Jde však jenom o to snížit povrchové napětí vody, tak, aby roztok mohl obalit všechna vlákna.

3) Do litrové odměrky nalijte litr horké vody, přidejte ten prášek a po jeho rozpuštění dosypte sůl. Pořádně promíchejte, aby se sůl rozpustila (ideálně všechna).

4) Namočte tu tkaninu v 25ml roztoku (5 kávových lžiček dejte na misku nebo na talíř) a nechte přes noc.

4) Na druhý talíř dejte 55ml roztoku (11 kávových lžiček), dejte do něj tu tkaninu a vlože do trouby na 40 °C dokud se všechna tekutina neodpaří.

5) Vložte do vaší textilní roušky s kapsičkou na filtr a máte na 24 hodin excelentní ochranu.

6) Večer po příchodu z venku, celou roušku hoďte do horké vody na 30 minut, pak z ní vyjměte ten filtr a opět napusťte solným roztokem. Litr vám vystačí cca na 14 dní.“

