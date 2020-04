Národní divadlo od zavedení opatření proti šíření koronaviru stornovalo 29 697 vstupenek. Za zrušená představení všech souborů do konce března na vstupném vrátilo 20,4 milionu korun.

Řekl to mluvčí ND Tomáš Staněk. Od vyhlášení mimořádné situace 10. března se naopak prodalo 923 vstupenek za 553 028 korun na představení, která se mají konat od Velikonoc do srpna.

Umělečtí pracovníci ND se věnují domácí přípravě – herci studují texty, zpěváci a hudebníci notové party, tanečníci individuálně trénují. Administrativní zaměstnanci jsou v režimu homeoffice. Zůstává zajištěn nezbytný provoz, ostraha a údržba budov. Jak to nouzový stav a bezpečnostní pokyny umožňují, pokračují podle Staňka rekonstrukce a údržbové práce. „Desítky diváků nás kontaktují, že vstupné za zrušená představení nechtějí vrátit. Podpořit divadlo lze prostřednictvím sbírkového účtu Národního divadla,“ doplnil. (ČTK)