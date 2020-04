Dosavadní počínání britské vlády kritizují média napříč politickým spektrem, seriózní listy i ty bulvární. Všechny se dnes věnují neaktivitě vlády z titulní strany, a to včetně deníku The Daily Telegraph, který kdysi zaměstnával premiéra Johnsona a který je současné konzervativní vládě značně nakloněn.

Levicový bulvární list Daily Mirror píše o „katastrofě“, The Times zase o „chaosu“ v testovací strategii.

Ve středu britské ministerstvo zdravotnictví informovalo, že za úterý bylo v zemi provedeno 9793 testů na přítomnost koronaviru. Média poukazují zejména na propastný rozdíl oproti Německu, kde se vzorky prověřují tempem 500 tisíc za týden. Při přepočtu na počet obyvatel ale Británie výrazně zaostává i za Českou republikou.

I britské kapacity postupně rostou, ovšem ne tak rychle, jak nedávno vláda naznačovala. Obzvláště vážným problémem je prověřování potenciálních nakažených z řad zdravotníků, kteří často musí odcházet do karantény a dál tak oslabují mimořádně vytížený systém. „550 tisíc zaměstnanců NHS, jen 2000 otestovaných,“ shrnul středeční údaje v dnešním titulku bulvární list Daily Mail. Deník The Guardian vysvětluje, že čísla se týkají zdravotníků „v první linii“.

Předseda vlády na kritiku reagoval už ve středu večer ujištěním, že „masivně rozšiřujeme testování“. „Chtěl bych teď zdůraznit otázku testování, protože je nesmírně důležitá. Jak říkám už týdny a týdny, tohle je způsob, jakým rozluštíme rébus v podobě koronaviru, tohle je způsob, jakým jej nakonec porazíme,“ uvedl ve videu zveřejněném na Twitteru. Premiér jej natočil v bytě v Downing Street, kde je aktuálně izolován poté, co měl sám na koronavirus pozitivní test.

Agentura Reuters souhlasí s Johnsonovým hodnocením, že testování je klíčem k úspěchu v boji proti nemoci Covid-19, podotýká však, že oficiální prohlášení ohledně britských statistik si v některých případech protiřečila. Pokud jde o příčiny relativně pomalého postupu, skloňují se v britských médiích opožděné kroky úřadů i příliš přísná regulace daného procesu.

The Daily Telegraph informoval o novém plánu ministra zdravotnictví Matta Hancocka, který počítá se zapojením soukromého sektoru či nasazením nových testů na protilátky v těle. Tato metoda by mohla zpětně odhalit skutečný rozsah nákazy v zemi. Uvedený list ovšem nevidí jako příliš pravděpodobné, že by se Británie v polovině měsíce dostala na úroveň 25 tisíc testů za den, což je nový deklarovaný cíl vlády. (ČTK)