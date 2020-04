Obezita je dalším přitěžujícím faktorem u nakažených koronavirem. Vyplývá to ze studie doktorů z New Orleans. Oblast má výrazně vyšší míru obezity než zbytek USA, stejně tak místní lidé umírají na nákazu až sedmkrát častěji než v New Yorku, který je současně nejpostiženějším městem Spojených států. (Reuters)