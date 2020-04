Nejvíce nakažených koronavirem je v Česku v populaci od 35 do 54 let, celkem je to více než tisíc pacientů. Nejrizikovější skupina, kterou tvoří senioři nad 65 let, je v celkové statistice podle věku na třetím místě s 514 nakaženými, přesto jich nejvíce nákaze Covid-19 podlehlo. (Novinky)