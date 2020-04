Kvůli zavření obchodů v neděli by přišlo o práci 17 000 lidí, uvádí Svaz obchodu a cestovního ruchu. Návrh je podle svazu v rozporu se všemi epidemiologickými daty o šíření nákazy koronaviru a staví se proti zájmům každého, kdo se chce o sebe postarat sám a nespoléhat na stát.

Uvedl to dnes na dotaz ČTK prezident svazu Tomáš Prouza.

Vláda se dnes podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) zabývala možností omezení či úplného zrušení prodeje potravin v neděli. „Zatímco spousta lidí dnes zůstává nuceně doma, jiní dřou do úmoru! Ale je to vždycky potřeba? Co si třeba nakoupit už v sobotu a prodavačky nechat v neděli vydechnout? My v ČSSD s tím nemáme problém a podporujeme omezení nedělního prodeje,“ uvedla Maláčová v pondělí na Twitteru. Premiér Andrej Babiš (ANO) napsal dnes serveru Novinky.cz, že to byl jeho nápad a obchody by měly být v neděli zavřené alespoň část dne. (ČTK)