Moravskoslezskému hejtmanovi Ivu Vondrákovi se nelíbí požadavek plošně vymezit 60 lůžek na 100 000 obyvatel pro seniory nemocné Covid-19 v každém kraji. Situace se má podle hejtmanů řešit individuálně a podle možností a potřeb jednotlivých krajů.

Vondrák to uvedl po dnešním jednání hejtmanů s ministryní Maláčovou, která s návrhem přišla. S ministryní debatovali o opatřeních v domovech pro seniory, kteří patří k nejohroženějším novým typem koronaviru.

„Opatření nejsou jednoduchá. Nejdou dělat plošně. To nám vadí nejvíce. Důležité je, jaké jsou možnosti jednotlivých krajů. Plošné nařízení není rozumné,“ řekl Vondrák. Dodal, že konkrétně Moravskoslezský kraj má nyní plán, jak postupovat. „Jak to uděláme, abychom měli prostory pro seniory pozitivní na Covid-19. Není ale možné to nastavit někde od stolu. Netušíme, jestli budeme schopni mít těch lůžek 45 či 60,“ řekl. Dodal, že v každém případě jich budou desítky.

Kraj chce postupovat několika způsoby. Situaci mají podle Vondráka řešit prioritně samotné domovy. Pokud mají možnost, mohly by třeba vyčlenit celý pavilon, v němž by šlo nemocné izolovat. „Podle nás není ani šťastné seniory za každou cenu stěhovat. To může mít negativní dopad,“ míní Vondrák. Dodal, že vedení kraje například jedná i s lázněmi, které by se mohly postarat o seniory z domovů v karanténě. Jako další možnost vidí právě vyčlenění lůžek v nemocnici. „Nechci ale nyní předjímat, kolik jich bude,“ uvedl. (ČTK)