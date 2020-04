Třináct zemí EU varovalo před zneužíváním mimořádných opatření k pošlapávání demokracie. ČR mezi nimi není

Třináct členských zemí EU ve společném prohlášení varovalo před zneužíváním mimořádných opatření v době epidemie k omezování principu vlády práva, demokracie a základních práv.

„Krizová opatření by se měla omezit jen na skutečně nutná, měla by být uměřená a svou povahou dočasná, měla by podléhat přezkoumání a respektovat výše zmíněné principy a závazky vyplývající z mezinárodního práva. Opatření by neměla omezovat svobodu projevu nebo svobodu tisku,“ stojí v prohlášení, k němuž se připojila Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko a Švédsko.

Z prohlášení, které na webu zveřejnilo například nizozemské ministerstvo zahraničí, není zřejmé, kdo ho inicioval, a zda měly možnost se k němu připojit také další evropské země. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček Deníku N napsal, že o iniciativě nevěděl.

„Ministerstvo zahraničních věcí našimi partnery osloveno nebylo. Nemám informaci, jestli byl osloven jiný úřad. Již jsem se vyjádřil v předchozích rozhovorech, že mimořádná opatření by měla být dočasná, a že bychom ve chvíli, kdy to epidemiologická situace dovolí, měli obnovit normální rozhodovací procesy a dodržování všech evropských principů, včetně zásad právního státu, demokratických svobod a ochrany lidských práv. V tomto je ČR i vzhledem k portfoliu paní komisařky Jourové konzistentní. Proč jsme nebyli osloveni, netuším,“ napsal Petříček Deníku N.

Obavy ze zneužití krizové situace k uzurpaci moci v uplynulých dnech vzbudil zejména zákon schválený maďarským parlamentem, který umožňuje premiéru Viktoru Orbánovi vládnout po časově neohraničenou dobu prostřednictvím dekretů.