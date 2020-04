Vláda chce prodloužit nouzový stav o dalších 30 dní, takže by platil do 11. května. Po jednání kabinetu to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). O prodloužení musí rozhodnout Poslanecká sněmovna, hlasovat by o tom měla příští týden.

Některé strany už dříve dávaly najevo výhrady k tak výraznému prodloužení. Nouzový stav v Česku platí od 12. března 14.00 kvůli epidemii koronaviru.

Vojtěch řekl, že epidemiologická situace v Česku i v zahraničí vyžaduje, aby byl nouzový stav prodloužen. Je to podle něj třeba i z hlediska zajištění ochranných prostředků.

Návrh na prodloužení nouzového stavu předložil Ústřední krizový štáb. Jeho předseda, vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), po jednání štábu řekl, že nouzový stav je vhodný režim pro zvládání epidemie. Podotkl také, že trvání nouzového stavu by neovlivnilo případné zmírňování restriktivních opatření, pokud by byla dobrá epidemiologická situace. Policisté navíc možná dostanou pravomoc ukládat na místě pokuty až 10 000 Kč za porušení opatření zavedených kvůli koronaviru. Návrh zákona schválila vláda.

Výhrady k možnému prodloužení nouzového stavu už dala najevo ODS, podle ní lze takové opatření přijmout nanejvýš na dva týdny. Piráti podmiňují své hlasy pro prodloužení nouzového stavu tím, že vláda bude informovat o tom, kdy a za jakých podmínek budou zmírňována současná restriktivní opatření.

Prodloužení nouzového stavu pouze o 14 dní by podle Vojtěcha nebylo efektivní. Vláda by pak musela žádat Sněmovnu o jeho opakované prodloužení. (ČTK)