Přeshraniční pracovník Jan Staněk se obrátil na soud s návrhem na zrušení vládního krizového opatření, které omezilo tzv. pendlerům možnost vyjet za prací do Rakouska a Německa.

Na správní žalobu, kterou podal advokát Michal Staněk, dnes upozornila Česká televize. Mluvčí pražského Městského soudu Markéta Puci ČTK sdělila, že soud žalobu obdržel a že termín jejího projednání doposud nestanovil.

Češi pracující v Německu a Rakousku nemohou už týden vyjet za hranice na méně než 21 dní a po návratu do ČR je čeká povinná dvoutýdenní karanténa. Výjimku mají pendleři, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních službách, záchranáři a diplomaté.

Staněk, který dojíždí za prací do Německa, pokládá opatření vlády za zcela nepřiměřený zásah do svého základního lidského práva, totiž do práva získávat prostředky pro své životní potřeby prací.

V návrhu poukazuje na to, že vzhledem ke koronavirovým opatřením v Německu se tam například nelze ubytovat v hotelu a že lze jen těžko očekávat, že pendlerům zajistí třítýdenní ubytování jejich zaměstnavatelé. Vláda tak podle něj pendlerům fakticky zcela znemožnila pracovat a lze očekávat, že o práci v zahraničí takto přijdou tisíce českých občanů. Dalším možným důsledkem je podle Staňka rozpad rodin, které zůstanou v tomto těžkém období rozdělené státní hranicí.

Vládní opatření je podle navrhovatele nezákonné a také diskriminační, protože bez zdůvodnění cílí pouze na přeshraniční pracovníky v Německu a Rakousku, nikoliv v dalších sousedních zemích, tedy Slovensku a Polsku.

Přísná opatření vlády kritizuje také občanské sdružení Pendleři bez hranic. Požaduje například výjimku pro rodiče samoživitele. Protestuje rovněž proti dvoutýdenní karanténě po třech týdnech práce, která pendlerům znemožňuje přijet na víkend za rodinou a poté odjet zpět za prací. (ČTK)