V americkém Texasu havaroval nákladní vůz naložený toaletním papírem, který se po nehodě rozsypal po silnici. Vůz i materiál poté začali hořet. Řidič kamionu nejspíš usnul za jízdy a ztratil kontrolu nad vozem. On i jeho pes vyvázli bez zranění. (5NBC)

This is no April Fool’s joke. A semi tractor-trailer carrying a load of toilet paper caught fire in North Texas on Wednesday morning. pic.twitter.com/4g51l9X0BA

