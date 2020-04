Vítězem voleb by se podle modelu STEM stalo hnutí ANO se ziskem 30,8 procenta. Piráti by měli 15,2, ODS 11,8 a SPD 8,6 procenta. Komunisté by měli 7,4, ČSSD 7, STAN 5,7 a lidovci 5,5 procenta. Průzkum proběhl na počátku koronavirové krize. (STEM)