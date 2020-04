Donald Trump upozornil Američany, že je čekají „pekelně bolestivé tři týdny, jaké ještě nezažili“. Sám vůbec poprvé připustil, že koronavirus není chřipka. Názor změnil díky příteli, který Covid-19 dostal. „Je v kómatu,“ popsal.

The Trump presidency turned out even worse than I could’ve imagined in 2016. What a catastrophe. https://t.co/S3B5Ia3jkr — Aaron Rupar (@atrupar) April 1, 2020

„Není to chřipka. Je to zákeřné. Pošlete kamaráda do nemocnice, jako se stalo mně. Rozloučí se, je to silný chlap. Trochu starší, trochu silnější, než by chtěl být. Zavoláte mu druhý den, jak se má. A on je v kómatu. Tohle není chřipka,“ svěřil se prezident.

Koronavir přitom on sám ke chřipce přirovnával od začátku vypuknutí pandemie a v těchto termínech mluvil ještě minulý týden.

Na pravidelném brífinku ke koronaviru sdělil, že pokud USA zareagují adekvátně, budou mít 100–240 tisíc mrtvých. V opačném případě hrozí až 2,2 miliony mrtvých.

Lidem doporučil, aby nosili šátky. „Proč ne, určitě jim neublíží,“ uvedl. Povinná ochrana obličeje dosud v USA nebyla zavedena. (Washington Post)