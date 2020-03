Virolog Pavel Plevka z brněnského centra CEITEC MU přišel s nápadem, který by mohl pomoci v rozhodování o uvolňování karanténních opatření. Navrhuje plošně protestovat náhodných 1000 lidí. „Skutečný počet nakažených neznáme,“ říká. (ČT24)

Odhady epidemiologů o skutečném rozšíření viru se rozcházejí, přesnější statistice brání nedostatečné testování a skutečný zásah viru může být podle odborníků násobně vyšší, upozornila ve svém vysílání zpravodajská stanice ČT24. Kvalitní model může být přitom klíčový pro nastavení bezpečnostních opatření.

„Kolik nakažených je ve skutečnosti, vůbec nevíme, odhady se různí od násobku počtu prokazatelně nakažených až po procenta až desítky procent v populaci. Publikované modely se od sebe zásadně liší,“ upozornil ve vysílání Pavel Plevka. Navrhuje proto provést testování na reprezentativním vzorku populace.

„Náhodný vzorek můžeme vybrat tak, že uděláme loterii osobních telefonních čísel nebo se podíváme na voličské seznamy a z nich vybereme frakci lidí, které chceme testovat,“ navrhuje virolog, podle nějž by bylo ideálním počtem 1000 otestovaných, aby měl vzorek přijatelnou (3procentní) odchylku a aby příliš nezatížil testovací laboratoře a odběrová místa. Takový počet lidí by se podle Plevky při dobré koordinaci dal stihnout protestovat za 24 hodin.

„Výhoda experimentu je, že jej stačí provést jednou nebo párkrát, a zjistíme rozsah epidemie v populaci. Informace je velmi důležitá pro to, abychom mohli předpokládat vývoj epidemie. Budeme moct odhadnout, jaký bude vývoj počtu lidí se závažnými symptomy a podle toho můžeme nastavovat karanténní nařízení,“ vysvětluje.

Stávající omezení kontaktu mezi lidmi je podle něj účinné pro větší rozšíření nákazy. „Jak však otázkou, jak dlouho si je můžeme vzhledem k ekonomické situaci dovolit dodržovat,“ upozorňuje vědec, který nejen o tomto tématu nedávno mluvil i v rozhovoru pro Deník N.

„A pokud nemáme experimentální data, je velmi těžké rozhodnout, jestli karanténu ukončit nebo její podmínky změnit. O proinfikovanosti populace teď nemáme žádná data. Je možné, že vývoj epidemie, je takový, že by se ukázalo, že karanténní opatření už nepotřebujeme. To bylo koneckonců navrženo v některých publikacích, kde autoři hovoří o tom, že bylo 40 % populace proinfikováno. To by znamenalo, že karanténa může relativně rychle skončit,“ říká Plevka.