V americkém státě New York se k dnešnímu dni nakazilo koronavirem 75 795 lidí, což je o 9000 víc než v pondělí. Počet mrtvých stoupl o čtvrtinu na 1550.

Na tiskové konferenci to dnes oznámil guvernér státu Andrew Cuomo. Podle propočtů agentury Reuters se USA v počtu úmrtí zařadily na třetí místo před Čínu. Ve městě New York bylo evidováno 914 mrtvých.