Česká veřejnost se domnívá, že většině činností v rodině by se měli věnovat oba partneři rovnoměrně. Pouze v případě mužů převládá názor, že jejich doménou by měly být běžné opravy v domácnosti a také finanční zajištění rodiny, ženám pak dotázaní častěji přisuzují vaření.

U všech dalších činností, například nákupů, péče o děti nebo uklízení, převládá názor, že by se na nich měli rovnoměrně podílet oba. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

„Názory respondentů na rozdělení činností v rodině vykazují zřetelné rozdíly zejména podle pohlaví dotázaného. Ženy častěji než muži uváděly střední hodnoty odpovědí, že zkoumané činnosti by měli vykonávat oba partneři stejně, a naopak muži častěji uváděli krajní odpovědi na základě předpokladu, zdali by měl činnost vykonávat muž nebo žena,“ uvedli statistici. Muži jako mužské činnosti více označovali pěstování kontaktů, starání se o rozpočet, další vzdělávání a usilování o kariéru. Jako ženské činnosti naopak muži častěji než ženy uváděli vaření a uklízení.

Rozdíly v názorech panovaly také mezi dotázanými různého věku. V kategorii starších 60 let je častější pohled, že by ženy měly nakupovat, vařit a uklízet a naopak, že muži by měli finančně zajišťovat domácnost. Nejmladší věkové kategorie 15 až 19 a 20 až 29 let více tíhly ke střední rovnovážné možnosti v případě iniciativy v intimním životě, vaření, v zastávání veřejné funkce a dělání kariéry.

Celkově se 80 procent Čechů domnívá, že by muži měli zastávat běžné opravy v domácnosti a 58 procent míní, že muži mají finančně zajišťovat domácnost. Vaření je ženskou doménou podle 63 procent dotázaných. Pokud jde o uklízení, tak podle 51 procent lidí by měli uklízet oba partneři stejně, 48 procent Čechů se domnívá, že je uklízení je ženskou záležitostí a pouze jedno procento dotázaných uvedlo, že úklidu by se měli doma chopit muži.

Průzkum se uskutečnil od 1. do 13. února a zúčastnilo se ho 1039 lidí. (CVVM)