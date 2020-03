Ve věku 74 let zemřel v New Yorku na koronavirus uznávaný sociolog William Helmreich. Jeho stav se prudce zhoršil a rodina se s ním nestihla rozloučit. „Netušili jsme, že to je tak zlé,“ popsal jeho syn Jeffrey.

Napsal téměř dvacet knih, z nichž jej nejvíc proslavila „New York, který nikdo nezná: 6000 mil městem,“ kdy prošel každou ulici a mluvil s jejími obyvateli.

„Byl přesvědčený, že každý má příběh, který má smysl vyprávět. Zajímal ho každý člověk a každé místo. A každý si připadal zajímavý, když mluvil s mým otcem,“ řekl stanici CNN jeho syn Jeffrey.

Do Spojených států se z rodného Švýcarska přistěhoval jako dítě přeživších holokaustu, později se stal profesorem sociologie na City College of New York.

Poté, co byl u něj zjištěný koronavirus, se Helmreich pomalu z nemoci zotavoval a jeho stav se zlepšoval. Pak náhle v sobotu zemřel. „Nebyli jsme na to vůbec připraveni. Nerozloučili jsme se s ním. Netušili jsme, že bychom vůbec měli,“ popsal Jeffrey Helmreich.

Jeho rodina uspořádala virtuální pohřeb s několika málo hosty. Zaměstnanci pohřebního ústavu nesli jeho rakev v ochranném obleku a hlínu na hrob zasypal buldozer. Přítomna byla vdova a jeden ze synů, kteří od sebe stáli v dvoumetrové vzdálenosti. (CNN)