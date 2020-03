Americký stát Nevada vyhradil lidem bez domova parkoviště, na kterém musí spát v dostatečné vzdálenosti jeden od druhého. Na situaci upozornil bývalý prezidentský kandidát Julián Castro. (NBC)

After criminalizing homelessness this year, Las Vegas is now packing people into concrete grids out of sight.

There are 150K hotel rooms in Vegas going unused right now. How about public-private cooperation (resources) to temporarily house them there? And fund permanent housing! pic.twitter.com/wxZ4ZD6Jtc

— Julián Castro (@JulianCastro) March 30, 2020