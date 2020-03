Budova slavného mrakodrapu Empire State Building v centru New Yorku v noci svítila červeně s točícím se světlem. Varovný signál sanitek měl symbolizovat, že metropole je nyní v pohotovostním stavu. (Rita J. King)

The @EmpireStateBldg reminding us that the city is in the middle of an emergency. pic.twitter.com/50TjEjOogN

— Rita J. King (@RitaJKing) March 31, 2020