V newyorském Central parku nyní nově stojí polní nemocnice, která má pomáhat s náporem pacientů nakažených koronavirem. Je v ní 68 lůžek a postavila ji dobročinná organizace Samaritan’s Purse. Provoz bude zahájen zítra. (NBC)

Emergency field hospital erected in the middle of New York's Central Park to treat COVID-19 patients https://t.co/O6yHLHnZ8h pic.twitter.com/jTi7dAGWfs

— CBS News (@CBSNews) March 30, 2020