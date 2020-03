Posilujeme leteck├Ż most. Abychom co nejrychleji dostali do ─îR ve┼íker├Ż materi├íl ze Shenzenu, v─Źetn─Ť objedn├ívek @ZdravkoOnline , p┼Öipoj├ş se k ukrajinsk├ęmu An-124 i tento jeho rusk├Ż kolega, zat├şm na jeden let. Z├ştra tedy v Pardubic├şch 2 Ruslany. #spolutozvladneme pic.twitter.com/qYn80rEHGT

— Jan Ham├í─Źek (@jhamacek) March 30, 2020