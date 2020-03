Vítězem voleb by se podle modelu CVVM stalo hnutí ANO se ziskem 33 procent. ODS by měla 14,5, Piráti 12,5 a ČSSD 8,5 procenta. Komunisté a lidovci by dostali 7 procent. Další strany by se do sněmovny nedostaly. Výsledky nereflektují aktuální situaci, ani události uplynulých dvou týdnů. (CVVM)