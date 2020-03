Pražští hygienici upřesnili informace o fungování odběrových míst testujících pacienty s podezřením na koronavirus. Lidé se mohou elektronicky objednávat do Nemocnice Na Bulovce, do FN Královské Vinohrady anebo jít na odběry do ÚVN.

V Nemocnici Na Bulovce probíhá testování v improvizovaném prostoru u Infekční kliniky a je určeno je pro pacienty s příznaky. Lidé bez příznaků se mohou nechat testovat za poplatek 2900 korun. V onlinovém formuláři je nejbližší volný termín na odběry až 2. dubna.

V Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích mohou lidé jít na odběry ve Stamicově ulici. Dosud přitom testování probíhalo v areálu nemocnice. Poplatek pro testování zdravých lidí je rovněž stanoven na 2900 korun.

Včera pak začal zkušební provoz testování lidí ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Také tato nemocnice má rovněž onlinový formulář na objednávání. „Odběrové místo je umístněno ve stanu na chodníku mezi vrátnicí Státního zdravotního ústavu a vchodem do nemocnice ve Šrobárově ulici,“ uvádí Hygienická stanice hlavního města Prahy.

„Z kapacitních důvodů zrušila odběrové místo k 23. březnu Fakultní nemocnice v Motole, která odběry dále zajišťuje pouze pacientům, kteří budou přijatí k hospitalizaci nebo ošetření, dále zaměstnancům FN Motol a jednotkám IZS. Stejný krok učinila 27. března i Thomayerova nemocnice,“ dodali hygienici.