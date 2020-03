Posilujeme letecký most. Abychom co nejrychleji dostali do ČR veškerý materiál ze Shenzenu, včetně objednávek @ZdravkoOnline , připojí se k ukrajinskému An-124 i tento jeho ruský kolega, zatím na jeden let. Zítra tedy v Pardubicích 2 Ruslany. #spolutozvladneme pic.twitter.com/qYn80rEHGT

— Jan Hamáček (@jhamacek) March 30, 2020