Indický premiér Naréndra Módí požádal občany o odpuštění kvůli vyhlášenému třítýdennímu zákazu vycházení, v jehož důsledku se mnoho lidí ocitlo bez práce a hladoví. Vláda čelí kritice, že karanténu nařízenou v úterý s cílem zabránit šíření koronaviru předem nenaplánovala a oznámila ji s pouze čtyřhodinovým předstihem.

Statisíce migračních dělníků se navzdory zákazu vycházení vydaly zpátky do svých rodných vesnic a vzhledem k tomu, že v Indii nefunguje veřejná doprava, snaží se stovky kilometrů zdolat pěšky, píše zpravodajský server BBC News a agentura Reuters.

„Mnozí se na mě budou zlobit, že musejí zůstávat zavření ve svých domovech. Chápu vaše problémy, ale válka proti koronaviru se jiným způsobem vést nedá. Je to bitva o život a my ji musíme vyhrát,“ prohlásil v nedělním projevu Módí. Dnes indická vláda uvedla, že neplánuje zákaz vycházení platný do 15. dubna dále prodlužovat. (ČTK)