Zaměstnanci a studenti z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT vyvinuli během několika dnů ochrannou polomasku, kterou si mohou lidé vytisknout na běžné 3D tiskárně bez použití speciálních materiálů.

Polomaska z dílny VUT. Foto: VUT

Tým z VUT nemá ambice vyrábět masky ve velkém množství, chce ale poskytnout funkční alternativu pro širokou veřejnost, i proto podklady zveřejnil na internetu.

„Běžná látková rouška se vám zamlží, když nosíte brýle. To je znamení, že vzduch nasáváte a vydechujete jinudy, než by bylo potřeba. Pokud bude mít někdo doma 3D tiskárnu, vytiskne si naší masku, utěsní rukavicí a podle přiloženého návodu vystřihne filtr z dostupných materiálů, ochrana by měla být vyšší. Důležité je, že i nedokonalá filtrace podstatným způsobem sníží virovou zátěž,“ vysvětluje jeden z autorů Václav Kaczmarczyk. V nejbližších dnech chce tým doplnit další velikosti masek tak, aby si mohl vybrat každý. Pracují také na návrhu masky pro děti.

„Chtěli jsme vymyslet alternativu k dostupným provizorním ochranným prostředkům a většina nabízených podkladů k 3D tištěným maskám buď vyžaduje speciální stroje i materiál, nebo není naopak dostatečně účinná. Běžně používaný materiál 3D tisku je poměrně porézní a nejde zaručit, že by člověk nenasával vzduch právě přes něj. Proto jsme přišli s jednoduchým vylepšením, a to přetáhnout přes vytištěnou masku jednorázovou latexovou nebo nitrilovou rukavici. Ta masku utěsní a lépe díky ní sedí na obličeji. Zároveň je z atestovaného materiálu, takže je zaručena její zdravotní nezávadnost,“ popisuje Kaczmarczyk.