Spojené státy nebudou platit za bezpečnost prince Harryho a jeho ženy Meghan. Oznámil to Donald Trump v reakci na informace, že se mladí manželé nyní stěhují do kalifornského Los Angeles. „Musí platit oni!“ vzkázal Trump.

„Velmi obdivuji královnu a Spojené království. Podle původních zpráv se Harry a Meghan, kteří opustili království, stěhují do Kanady. Teď, když opustili Kanadu kvůli Spojeným státům, USA nebudou platit za jejich ochranu,“ napsal americký prezident na svém twitterovém účtu.