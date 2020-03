Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová odmítla, že by řekla, že náklad roušek a respirátorů pro tamní nemocnice zabavili Němci. Německý velvyslanec Christoph Israng ji v pátek požádal, aby svá slova dementovala. (ČT24)

„Musím říct, že mě velmi nemile ten tweet překvapil a velmi mě to mrzí, protože já jsem ve svém tiskovém prohlášení říkala, že zůstal (náklad pomůcek, pozn. red.) na německých hranicích a neřekla jsem, že jej zabavili Němci. Chápu, že to tak mohlo být chápáno, ale rozhodně jsem to tak nemyslela,“ sdělila Pokorná Jermanová.

Už dříve se prý s velvyslancem domluvila, že věc prošetří policie. Proto ji Israngův následný tweet překvapil. S ambasadorem to hodlá zítra řešit.