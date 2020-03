Přítomnost otců u porodu je podle ombudsmana Stanislava Křečka možnost, nikoliv lidské právo. „Společnost se po mnoho generací vyvíjela zcela zdárně i bez možnosti, aby byli otcové u porodů,“ řekl v reakci na aktuální situaci, kdy otcové na porodním sále nesmí být.

Podle veřejného ochránce práv lze omezit přítomnost otců u porodů kvůli ochraně nejen rodičů, ale i zdravotníků.

„Otcové u porodu se v poslední době stali jistě i trochu módní záležitostí, a rozhodně to tedy není ničím, co by bylo zcela nezbytné pro zdravé rodinné vztahy a řádný vývoj dětí. To, že se některé neziskové organizace domáhají v této věci soudního rozhodnutí, považuji za zcela nepřípadné,“ sdělil Křeček v tiskové zprávě.