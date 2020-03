Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nevidí důvod k rezignaci. Situaci by podle něj bylo třeba vyhodnotit až na po skončení krize. Jeho odchod požadovala právě šéfka zdravotnických odborů.

„Pan ministr se nestaví za zdravotníky, jak by měl ani za svůj obor. Řekla jsem mu to opakovaně. Věci, které se tu v minulém období, tedy před čtrnácti dny nebo před měsícem podle nás v pořádku nejsou. Panu ministrovi jsme doporučili, aby zvážil, jestli má ve funkci zůstat, případně zda by to po něm neměl převzít manažer, který má zkušenosti ze zdravonictví,“ řekla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

Vojtěch namítl, že odbory vůči němu stále mají výhrady. Ministr zdravotnictví by se měl hodnotit po skončení krize vyvolané nákazou koronavirem. Na dotaz moderátora Václava Moravce uvedl, že to nebude v dubnu.

„Toto se bude řešit až epidemie skončí a bude vidět, jak jsme situaci zvládli. Krize teprve přijde,“ namítl Vojtěch. Očekává, že do konce dubna bude v Česku 15 tisíc nakažených. (ČT24)