Kraj Vysočina žádá vládu ministerstvo obrany o nasazení armádních sil v Domově důchodců Břevnice. Nakažený je personál i 20 z 22 klientů, jeden z nich zemřel. Klienti s koronavirem by měli být převezení do lázní Toušeň.

Kraj Vysočina žádá ministerstvo obrany o nasazení armádních sil v domově důchodců Břevnice. Nakažen virem je personál i 20 z 22 klientů, jeden zemřel. — ČT24 (@CT24zive) March 29, 2020

Kraj žádost o pomoc zveřejnil na svých stránkách. Na nich zmínil, že na základě jihlavské hygienické stanice byla v Domově se zvláštním režimem Břevnice od neděle do odvolání zřízena karanténa. Ta by měla trvat nejméně dva týdny. Opatření s ní související musí být přijata nejpozději do pondělního rána. Zařízení se zvláštním režimem se stará o lidi s demencí.

Podle náměstka hejtmana Vladimíra Novotného (ČSSD) by armáda mohla pomoci s personálním zajištěním chodu domova, vedení kraje podle něj také prověřuje další možnosti řešení situace. Domov má podle kraje v tuto chvíli dostatek ochranných pomůcek včetně respirátorů nejvyšší třídy FFP3.

Do nemocnice byly v sobotu převezeny dvě klientky domova. Úmrtí jedné z nich (ročník 1943) potvrdila mluvčí havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo.

Obyvatelé, kteří zůstali v domově, jsou podle ředitelky Hany Hlaváčkové v celkem dobrém zdravotním stavu. „Noc byla klidná a personál pracuje,“ řekla dopoledne.

Přemístění nakažených klientů do lázní Toušeň oznámil odpoledne ministr Vojtěch v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Připustil, že situace v domově je složitá. Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková nicméně zpochybnila, že je Toušeň vhodným místem pro péči o seniory a o nemocné. „Toušeň je zařízení hotelového typu. Jsou tam hotelové postele a koberce,“ podotkla.

Domov v Břevnici je součástí havlíčkobrodského domova pro seniory, který je spravovaný krajem. Do sobotního večera se potvrdila nákaza u 20 klientů a šesti jeho pracovníků. Na základě výsledků dalších testů se počet nakažených z řad personálu zvýšil na devět, řekla v neděli ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Alena Dvořáková.

Budova domova stojí u vsi se 150 obyvateli. „Je to oddělený areál, do kterého občané Břevnice nechodí,“ upřesnil starosta Ivo Chadim.

Na Vysočině byla podle krajské hygienické stanice do dnešního rána nákaza Covid-19 potvrzená u 95 lidí. Nejvíc případů, 54, je na Havlíčkobrodsku. (ČTK)