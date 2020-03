Pokud by vláda v létě musela upravit státní rozpočet, navrhne vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) i snížení platů ústavním činitelům. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) by se to mělo týkat vlády, poslanců a senátorů. (TV Prima)