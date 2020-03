Česko zahájilo pomoc Itálii a Španělsku. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) vysvětlil, že do zasažených zemí pošleme celkem dvacet tisíc ochranných obleků pro tamější lékaře a sestry.

„Chceme vyjádřit solidaritu s těžce postiženými zeměmi a chceme jim pomoci,“ řekl Petříček. Připomněl, že jen společně mohou lidé nákazu zvládnout.

Jedná se podle něj o materiál, který si Česko může dovolit postrádat, protože ochranných obleků má dostatek. Do Španělska a Itálie posílá také polomasky vyráběné s pomocí technologie nanologics nebo masky, které vyrábí ČVUT s pomocí 3D tisku.

Zásilka do Itálie pojede kamionem, a to do Milána. Do Španělska budou ochranné pomůcky dovezené letecky. Dar bude vypraven z policejních skladů v Opočínku.