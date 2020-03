Biskupu Karlu Herbstovi vyšel pozitivní test na koronavirus. Kvůli tomu nejspíš musel do karantény kardinál Dominik Duka a další biskupové. Herbsta lékaři nechali převést do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích.

Herbstovi lékaři už v pátek diagnostikovali plicní nález a problémy se srdcem. Nyní byl převez na jednotku intenzivní péče do střešovické nemocnice, uvedl web Církev na svém Twitteru. Stav Herbsta je podle lékařů vážný.