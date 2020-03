Požehnání Urbi et Orbi sledovalo v televizi 11 milionů lidí. Papež František ho včera večer přednesl na prázdném svatopetrském náměstí. (Guardian)

Another image that will go down in history. The pope delivering an extraordinary "Urbi et Orbi" blessing to an empty, rain-swept St Peter's Square. pic.twitter.com/UMfcIpOASr

