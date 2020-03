Prezident Miloš Zeman odmítl návrh na vyhlášení amnestie, který včera obdržel od advokáta Petra Tomana. „Prezident republiky tento podnět odmítl, protože je na rozdíl od svých dvou předchůdců zásadním odpůrcem plošné amnestie,“ napsal na Twitteru Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

„Kromě toho (prezident Zeman, pozn. red.) tento podnět považuje za škodlivý vzhledem k současné epidemiologické a ekonomické situaci,“ dodal Ovčáček.

Toman amnestii navrhl v souvislosti s koronavirovou epidemií. „Mimořádná situace, jako je tato, vyžaduje mimořádná řešení. Pokud mělo kdy v historii vyhlášení amnestie nějaký smysl, pak je to právě nyní. Vyhlášení amnestie by bylo nejen projevem lidského pochopení současné tíživé situace občanů České republiky, ale i odpuštění těm, kteří si to zaslouží,“ myslí si Toman.

Amnestií se podle informací Deníku N začala zabývat také ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Po zveřejnění informací ale od svého vyjádření začala ustupovat.