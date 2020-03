Americká televize Fox News se rozloučila s moderátorkou Tish Reganovou. Ta ve vysílání před před třemi týdny tvrdila, že koronavirus je nenávistný výmysl demokratů a podvod, který má „démonizovat a zničit prezidenta“. (NY Times)

Fox Business said it had “parted ways” with the anchor Trish Regan, weeks after she dismissed coronavirus concerns as a “scam” fueled by enemies of President Trump https://t.co/BVqWb8gYnE

