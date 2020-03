Ministerstvo zdravotnictví upravilo mimořádné opatření týkající se zákazu návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Stanovilo výjimky ze zákazu přítomnosti otců či jiných blízkých při porodu.

„Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností od 28. března 2020 nařizuje zákaz umožnění přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení, s výjimkou porodu v případě rodičky, která jako cizinka potřebuje tlumočení, má závažné duševní onemocnění, je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení, a s výjimkou případů, kdy se očekává porod mrtvého plodu,“ píše ministerstvo v tiskové zprávě.

Opatření upravilo po projednání s Českou gynekologickou a porodnickou společností České lékařskou společností JEP.„Jednali jsme s představiteli odborné společnosti a řešili jsme velmi diskutovanou otázku zákazu přítomnosti třetí osoby u porodu. A odborníci se shodli, že je to správné rozhodnutí, že musíme riziko nakažení co nejvíce eliminovat. Každá další přítomná osoba totiž neúměrně zvyšuje riziko nákazy nejen rodičky, ale zejména zdravotníků, jak na porodním sále, tak na celém porodnickém oddělení. Nicméně připustili jsme při porodu výjimky, a to pro ty případy, kdy je přítomnost osoby blízké nezbytná pro zvládnutí porodu rodičkou se závažným duševním onemocněním nebo z důvodu jazykové bariéry. Je třeba podotknout, že nadále zůstává výjimka v podobě návštěv nezletilých pacientů, následně tedy i nově narozených dětí,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Všechny předchozí body mimořádného opatření ze dne 18. března, které se tímto ruší, zůstaly beze změny. Celé znění nového mimořádného opatření naleznete zde.

