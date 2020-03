Podle Evropské komise uvolnila EU pro Česko okamžitě osm miliard korun, o které by mohla země přijít nebo se k nim dostat až za několik let.

Zastoupení EK v Česku kvůli kritice premiéra Babiše upřesnilo informace o pomoci kterou schválila komise i Evropský parlament: „Komise uvolnila ČR peníze (8 mld. Kč), o které by mohla přijít, nebo se k nim dostat až za NĚKOLIK LET. A tím, že schválila okamžité použití 30 mld. Kč na boj proti #COVID19, ČR ulehčí. Když potřebujete zaplatit léky teď, nepomohou vám peníze od kamaráda za rok.“