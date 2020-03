Zemřel režisér a dramatik Zdeněk Kaloč, po desítky let spjatý zejména s činohrou Národního divadla Brno. Bylo mu 81 let. Proslul invencí i detailní prací s textem a herci, například ve hře Shirley Valentine se Simonou Stašovou.

Kaloč často inscenoval ruské autory, třeba Čechova, Gogola a Dostojevského. Věnoval se i českému klasickému repertoáru, například dílu Gabriely Preissové, a soudobým hrám. Teatrologové připomínají také jeho inscenace her Williama Shakespeara, například Hamleta. (iRozhlas)