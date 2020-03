Vědci dostali sedm milionů korun na vývoj nových diagnostických testů na koronavirus. Peníze jim věnovala IOCB Tech, dceřiná společnost Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

Akademická pracoviště minulý týden nabídla státu pomoc s testováním vzorků na koronavirus. Vědci také pracují na vývoji nových metod pro testování, které by zbavily Česko závislosti na soupravách ze zahraničí a testování zrychlily. Peníze podle ústavu zajistí, aby se do výzkumu mohli zapojit i výzkumníci z jiných institucí ještě předtím, než dorazí podpora od státu a jeho agentur. Měli by pomoci s jednou z nejproblematičtějších fází testování, kterou je izolace RNA viru z odebraných vzorků. Překlenovací finance jsou potřeba i na nákup chemikálií a zařízení.

Pět milionů korun tak dostali týmy virologů Ruth Tachezy a Ivana Hirsche z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (UK), kteří mají s výzkumníky z 1. lékařské fakulty UK na starost zavedení nových testů. Hirsch řekl, že extrakční soupravu nyní vyvíjejí především vědci v ÚOCHB, který spolupracuje s centrem Biocev a Ústavem molekulární genetiky AV ČR. „Chceme aby naše soupravy byly alespoň tak dobré jako soupravy komerční,“ uvedl Hirsch. Na vývoji se podílí i Tachezy.

Dva miliony pak získala skupina Petra Bartůňka, která v Ústavu molekulární genetiky v Praze-Krči připravuje testování pomocí robotické stanice. Tamní robot denně otestuje až tisíc vzorků, podobné množství zpracuje také vědecký tým v centru Biocev ve Vestci. Obě pracoviště už mají od Státního zdravotního ústavu povolení k testování, začnou s ním příští týden.

„IOCB Tech je akademická firma zaměřená na transfer technologií, jejíž příjmy jsou odměnou za zprostředkování a vyjednání licenčních smluv našeho ústavu s komerčními partnery, včetně licenčních smluv za antivirotika, která vzešla ze základního výzkumu,“ řekl ředitel ÚOCHB Zdeněk Hostomský. (ČTK)